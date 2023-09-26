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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11'i FETÖ mensubu 17 kişi sınırda yakalandı

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Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 11’i FETÖ mensubu 17 kişi sınırda yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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