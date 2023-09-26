CHP’li Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman’dan şoke eden sözler: Millet CHP’nin statükosundan bıktı

Ancak bu süreç içinde bir milletvekilimiz bana Kocaeli (Gebze) Yalova ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının Milletvekili yapılacağını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'na güvenme, bu işte bir tezgah var" şeklinde uyardı, Beni uyaran milletvekilinin dediği aynen çıktı.Benim yerime listeye koydukları Yalova Milletvekili Tahsin Becan, 20 yıldır CHP'nin kapısından içeri girmemiş biridir. Ayrıca, FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nın parasını aktardığı için, terör örgütüne yardım etmekten 9 ay 10 gün hapis cezası almış bir kişidir. Seçimden önce genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'e bu bilgi iletilmesine rağmen, Becan partimizden milletvekili oldu. CHP'de partiyle ilgisi olmayan paralı isimler, bu dönem milletvekili oldu. Mesela Giresun'da da CHP'nin kapısından girmemiş Gezmiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın karısı Elvan Işık Gezmiş'i de milletvekili yaptılar" dedi.