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Ankara'da FETÖ'nün sınav farelerine operasyon: 20 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Ankara’da FETÖ’nün sınav farelerine operasyon: 20 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara'da 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES ve YDS sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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