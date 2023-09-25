Zengezur Koridoru nerede? Zengezur Koridoru’nun stratejik önemi nedir? İşte haritadaki yeri...

Zengezur Koridoru, Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik bir öneme sahip olan bir coğrafi bölge olarak dikkat çekmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun ardından Nahçıvan'a ziyarette bulunacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirilecek görüşmede, öncelikli gündem maddesi Zengezur Koridoru olacak. İşte Zengezur Koridoru'na ilişkin merak edilenler...

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayşegül Ketenci, Zengezur Koridorunun açılmasının önemini anlattı:

Zengezur Koridoru'nun açılması neden önemli?

2020 yılında, 2. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın mutlak üstünlüğüyle sona erince, bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillenmesinin de yolu açılmış oldu. Savaş sonrasında imzalanan anlaşmada, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır elinde tuttuğu topraklardan geri çekilmesi öngörülmüş ve burada oluşacak güven atmosferi sayesinde yeni ulaşım koridorlarının hayata geçirileceği belirtilmişti. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılacak yeni ulaşım bağlantısı, bu anlaşmanın en önemli maddelerinden biri oldu. Öyle ki Orta Asya'dan Azerbaycan'a ulaşan ulaşım koridorları tam da bu noktada bıçak gibi kesiliyor ve Azerbaycan'ın Nahçıvan ve sonrasında Türkiye ile bağlantı kurması engellenmiş oluyordu. Ulaşım koridorunun yeniden tesis edilmesi uzun ve meşakkatli bir süreç.

Ancak bu gerçekleşirse, bahse konu güzergah boyunca kesintisiz şekilde Orta Asya ve Avrupa arasında Hazar ve Türkiye üzerinden geçecek bir güzergah hayata geçirilmiş olacak. Bu durumda, Türkiye'nin sadece Azerbaycan ile değil, tüm Orta Doğu ile ticaret hacminin artması söz konusu. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Türk Dünyası'nın ticari, lojistik ve siyasi bağları güçlenecek. Zengezur, Türk Dünyası'nın parlayan yıldızı olma potansiyeline sahip.