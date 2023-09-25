Nahçıvan nerede, nereye bağlı? Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısı: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haritası nasıl?
Nahçıvan, Azerbaycan'a bağlı özerk bir bölge olup coğrafi konumu ve tarihi önemiyle Türk dünyası için büyük bir değere sahiptir. Nahçıvan, Türkiye ile Azerbaycan'ın Nahçıvan koridoru aracılığıyla karayolu ile birbirine bağlandığı stratejik bir noktada yer alır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türk kapısı" olarak nitelendirilmiştir. NBu özerk bölge, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve Türk kültürünün köklerinden biri olarak kabul edilen bir coğrafyadır.İşte detayları...
Nahçıvan, Türk dünyası için büyük bir öneme sahip olan bir bölge olarak bilinir. Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türk kapısı" olarak adlandırılmıştır ve tarihi ve coğrafi açıdan Türk dünyası için büyük bir sembolizm taşır.
NAHÇIVAN NEREDE?
Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.
NAHÇIVAN NEREYE BAĞLI?
Nahçıvan'ın statüsü, 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre; Nahçıvan içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan'a bağlı bir statüye sahiptir.
Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis'ten, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu'ndan oluşan Nahçıvan'da yargı görevi bağımsız mahkemelerde bulunmaktadır.
Nahçıvan, Türkiye'nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları uyarınca özerk statüsü devam etmek kaydıyla Azerbaycan'a bırakılmıştır. Bu çerçevede Türkiye de Nahçıvan'ın statüsünün devamında dolaylı olarak bir güvence unsuru haline gelmiş ve Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü kabul etmiştir.
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