Nahçıvan nerede, nereye bağlı? Türkiye’nin Türk dünyasına açılan kapısı: Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haritası nasıl?

Nahçıvan, Türk dünyası için büyük bir öneme sahip olan bir bölge olarak bilinir. Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türk kapısı" olarak adlandırılmıştır ve tarihi ve coğrafi açıdan Türk dünyası için büyük bir sembolizm taşır.

NAHÇIVAN NEREDE?

Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.