Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 25 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündemi halk tarafından büyük bir merakla beklenirken, özellikle vergisiz telefon ve diğer ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklamaları, bu toplantının tarihini ve gündemini takip etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte toplantı tarihine ilişkin detaylar...
Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündemi halk tarafından büyük bir merakla beklenirken, özellikle vergisiz telefon ve diğer ekonomik konuların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklamaları, bu toplantının tarihini ve gündemini takip etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte toplantı tarihine ilişkin detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı yarın (26 Eylül Salı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının saati henüz belli değil.
Kabine Toplantısının ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve son kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler yarınki kabinede olacak.
Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI SON VİRAJDA
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.
Meclise sunulacak İstanbul kentsel dönüşüm yasasına son şekli kabinede verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak ve nihayete erecek. Bakan Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.
GENÇLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DETAYLARI PAYLAŞILACAK
7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını Başkan Erdoğan paylaşacak.
Başkan Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında "Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız" diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti.
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan son kabine toplantısında gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti nihayete erdirilecek, detayları ele alınacak.
BM ZİRVESİNİN YANSIMALARI
Başkan Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER
İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak. Başta Suriye'de ve Afrika'da yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye açısından etkileri de gündemde olacak. Toplantıda ayrıca sınır içi ve ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları da anlatılacak.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?
- 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?
- Neşet Ertaş sözleri ve türküleri | Neşet Ertaş'ın türkülerinden en can alıcı, anlamlı ve güzel sözler...
- SGK-SSK, Bağ-kur'luya 10.332 kök maaş çıktı! Emekliye %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Neşet Ertaş ölüm tarihi ne zaman, neden öldü? Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve türküleri...
- Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?
- Scott Fitzgerald'ın romanından sinemaya uyarlanan "Muhteşem Gatsby" adlı filmde Leonardo Dicaprio'nun canlandırdığı başkarakter Gatsby'nin adı nedir?
- Osmanlı padişahları arasında adının ikincisi olan padişah hangisidir?
- Boksör Sugar Ray Robinson 1947'de ünvan maçından önce rüyasında rakibini ringde öldürdüğünü görüp maçı iptal etmek istemiş, ikna edilip maça çıkınca ne olmuştur?
- 1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
- "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir?
- SGK SSK Bağkur emeklisine Ekim müjdesi geldi! %50 ek zam öncesi 10.000 TL + 2.000 TL ödeme! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...