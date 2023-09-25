Seçim adres değişikliği e-Devlet 2023 | Yerel seçimlerde ikametgah değişikliği son tarih ne zaman? Adres Değişikliği Bildirimi detaylı anlatım kılavuzu...
31 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimler için hazırlıklar devam ediyor. Seçimlerde oy kullanabilmek için ikamet adresi değişen vatandaşların adres değişikliği bildirimini yapmaları gerekiyor. Adres değişikliği için başvurular nüfus müdürlüklerine veya e-devlet üzerinden online olarak yapılabilmektedir. İşte detayları...
Yerel seçimlere yönelik hazırlıklar devam ederken, adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar için bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. Seçimlerde oy kullanabilmek için ikamet adresi değişen kişilerin, adres değişikliği bildirimini belirli bir süre aralığında tamamlaması gerekmektedir. İşte seçim adres değişikliği e-Devlet kılavuzu...
İKAMETGAH DEĞİŞİMİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idare seçimleri için adres bildirimlerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 1 Ocak'tan üç ay öncesidir. Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi 1 Ekim 2023'tür.
E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" ekranına gidilir.
📍"Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" sayfasına girilir. Sayfada "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım" ile "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım" seçenekleri çıkar.
📍İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için "adres bul" tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.
📍Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.
📍SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.
Yerel seçim için ikametgah değişikliği yapmak için, aşağıdaki adımlar takip edilebilir:
📌E-Devlet üzerinden adres değişikliği başvurusu yapmak.
📌Nüfus müdürlüğüne giderek adres değişikliği başvurusu yapmak.
📌E-Devlet üzerinden adres değişikliği başvurusu yapmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
📌e-Devlet'e giriş yapmak.
📌"Adres Değişikliği Bildirimi" ekranına gitmek.
📌Gerekli bilgileri doldurmak ve başvuruyu onaylamak.
Adres Değişikliği Bildirimi e-Devlet ekranına ulaşmak için tıklayın!
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEREK ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU
🔎Randevu almak.
🔎Randevu tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gitmek.
🔎Gerekli belgeleri teslim etmek.
🔎Adres değişikliği başvurusunu yapmak.
Adres değişikliği başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:
✔T.C. kimlik belgesi
✔Kiralama sözleşmesi veya tapu belgesi
✔Diğer adreste ikamet eden varsa, o kişilerin muvafakatnames
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