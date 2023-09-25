Seçim adres değişikliği e-Devlet 2023 | Yerel seçimlerde ikametgah değişikliği son tarih ne zaman? Adres Değişikliği Bildirimi detaylı anlatım kılavuzu...

Yerel seçimlere yönelik hazırlıklar devam ederken, adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar için bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. Seçimlerde oy kullanabilmek için ikamet adresi değişen kişilerin, adres değişikliği bildirimini belirli bir süre aralığında tamamlaması gerekmektedir. İşte seçim adres değişikliği e-Devlet kılavuzu...

İKAMETGAH DEĞİŞİMİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idare seçimleri için adres bildirimlerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 1 Ocak'tan üç ay öncesidir. Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi 1 Ekim 2023'tür.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" ekranına gidilir.