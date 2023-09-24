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Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK'dan tarih açıklaması...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK’dan tarih açıklaması...

"Yerel seçimler ne zaman 2024?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Son yerel seçim 2019 yılında gerçekleştirilmişti. 2024'teki seçimlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması!

2024 Yerel seçim tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından belediye ve muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağı da konusu oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, 2024'teki yerel seçime ilişkin açıklama yaptı. İşte, haberin detayları...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yener, "YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak'ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız" dedi

DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME BAŞLIYOR

YSK Başkanı Yener, deprem bölgesinde yapılacak çalışmaları anlattı.

Ahmet Yener, deprem bölgesine giderek tespit yapılacağını ifade ederek, "Mükerrer seçmen olması mümkün değil. Çünkü biz seçmen listelerini siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Askı süresi içerisinde kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerinin gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz" açıklamasını yaptı.

ELEKTRONİK OYLAMA ÇALIŞMALARI

Yener, elektronik oylama ile ilgili de konuştu. Halihazırdaki kanuni düzenlemenin yurt dışı seçmenler için uygulanabileceğini söyledi.

Ahmet Yener sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt içinde bir düzenleme yok. Bu Parlamentonun konusu. Bir gün Türkiye'de de elektronik oylama olacak. Tarihin ne zaman olduğunu öngörmek mümkün değil. Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz"

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