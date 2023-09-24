Avrasya Tüneli’nin günlük geçiş rakamları garantiyi aştı! Devlet zarar ediyor diyen muhalefete tokat gibi cevap

Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılan dev eserlerin meyvesini vermeye başladığına işaret eden Uraloğlu, muhalefetin otoyol ve köprülerle ilgili her fırsatta diline doladığı garanti ücretiyle ilgili algı operasyonun çürüdüğünü belirtti.

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ndeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığına ve garanti araç geçiş sayısının üstüne çıkıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: