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Sırbistan-Kosova gerilimi! Dışişleri Bakanlığı'ndan Banjska köyünde meydana gelen saldırıya kınama

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Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Sırbistan-Kosova gerilimi! Dışişleri Bakanlığı’ndan Banjska köyünde meydana gelen saldırıya kınama

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından kınama açıklamasında bulundu. Dışişleri, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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