İstanbul Sultangazi’deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu
İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda alevler yükseldi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi. Alevlere teslim olan ormandaki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Felaketin sonucu yangın söndürüldükten sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 10 dönüm alan kül olduğu görüldü.
Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Afet, saat 16.40 sıralarında gerçekleşirken piknik yapan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERİN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi.
10 DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜL OLDU!
Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın yandığı belirtildi. Yangınının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.
Öte yandan yangını görüntüleyen vatandaşların ormanı yaktıklarını iddia ettikleri kimliği belirsiz kişilere tepki gösterdikleri anlar cep telefonlarına yansıdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçimler ne zaman 2024? Yerel seçim tarihi belli oldu mu? YSK'dan tarih açıklaması...
- Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!
- Yalı Çapkını Seyran'ın yıllar önceki hali! Afra Saraçoğlu'na estetikli diyenler haklı çıktı! Meğer ünlü olmadan önce...
- E-DEVLET KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI | KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? Başvurular ne zaman başlıyor? GSB son duyurular...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?
- İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Bu 2 baharat bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam tüketirseniz...
- BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! 24 Eylül 2023 Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?
- AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...
- Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?