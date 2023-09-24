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İstanbul Sultangazi’deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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İstanbul Sultangazi’deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda alevler yükseldi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi. Alevlere teslim olan ormandaki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Felaketin sonucu yangın söndürüldükten sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 10 dönüm alan kül olduğu görüldü.

Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Afet, saat 16.40 sıralarında gerçekleşirken piknik yapan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERİN GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi.

10 DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜL OLDU!

Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın yandığı belirtildi. Yangınının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan yangını görüntüleyen vatandaşların ormanı yaktıklarını iddia ettikleri kimliği belirsiz kişilere tepki gösterdikleri anlar cep telefonlarına yansıdı.

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