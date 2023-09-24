İstanbul Sultangazi’deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu

Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Afet, saat 16.40 sıralarında gerçekleşirken piknik yapan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile TOMA sevk edildi.