Başkan Erdoğan formunda! Basketbol maçı için parkeye indi! İşte o renkli anlar ve diyaloglar...
Sporcu karakteriyle bilinen Başkan Erdoğan bir kez daha basketbol oynamak için parkeye indi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştığı renkli görüntülerde Başkan Erdoğan bulduğu sayılarla dikkat çekti. Karşılaşmada İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Alpay Özalan, Ömer Onan gibi isimler de forma giyerken eğlenceli diyaloglar yaşandı. İşte detaylar...
TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.
"MASADA, SAHADA, SPORDA MÜCADELEYE DEVAM"
Varank'ın sosyal medya hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam." ifadesiyle paylaştığı görüntülerde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basketbol sahasında çalışma arkadaşları ve milletvekilleriyle basketbol oynadığı anlar yer alıyor.
MAÇTA RENKLİ ANLAR
Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın maç öncesi bisiklet çevirdiği görülürken, maçtan renkli anlara da yer verildi.
Maçta MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alpay Özalan, Ömer Onan gibi isimler de forma giydi.
BAŞKAN ERDOĞAN FORMUNDA
Başkan Erdoğan bulduğu sayılarla dikkat çekerken maç içinde eğlenceli anlar da yaşandı.
"YAP SAYINI ÖMER"
Diğer yandan maçta topla buluşan Ömer Onan'a "Yap sayını Ömer yap sayını" diyen Başkan Erdoğan, Onan'ın bulduğu 3'lük sonrası böyle tepki verdi.
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