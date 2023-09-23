Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye’de buluşuyor

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARI KATILIYOR

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler çerçevesinde Türkiye'nin Gelecek Projeksiyonu oturumu çerçevesinde uzay meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca Yeni Uzay Ekonomisi ile Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonun teması ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünden yola çıkılarak belirlendi. Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki bu eşsiz organizasyonda beş gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleriyle, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

ASTRONOTLAR, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK

27 Eylül Çarşamba günü GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca 'Bilim-Toplum' etkinlikleri çerçevesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, uzay ve havacılık teknolojilerinin dünyada büyük bir rekabet alanına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin bu alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerekli altyapının kurulması açısından önemli hamlelere imza attığını belirten Başkan Burkay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdikleri GUHEM'in de uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Alanında Avrupa'nın en büyük uzay, havacılık ve deneyimleme merkezi olarak Bursa'da hayata geçen GUHEM'in uluslararası düzeyde ses getiren nitelikli organizasyonlarla da adından söz ettirdiğini dile getiren İbrahim Burkay, bu çerçevede Uzay Kaşifleri Derneği'nin dev organizasyonuna Bursa'da ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.

ULUSLARARASI NİTELİKTE DEV ZİRVE

Bugüne kadar çok az sayıda insanın uzay sınırını aşma şansına sahip olduğuna işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Dünyaca ünlü astronot ve kozmonotlar 5 gün boyunca GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa'da bizlerle birlikte olacaklar. Uluslararası nitelikteki bu derneğin 39 yıldır farklı ülkelerde uzay çalışmaları hakkındaki yaptıkları zirvenin Bursa'da gerçekleştiriliyor olması, uzay çalışmaları hakkında deneyimleri ve yenilikçi çalışmaları değerlendirme fırsatı sunacak. Bu dev zirve, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 'İstikbal Göklerdedir' ana temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlandığımız kongrenin kentimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.