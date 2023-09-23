Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye’de buluşuyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin 5 gün boyunca 70’i aşkın dünyaca ünlü astronotu ağırlayacağını belirterek, etkinliğin Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın meyvelerini toplaması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Uzay meraklılarının Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) gerçekleştirilecek zirvede bir araya geleceğini belirten Bakan Kacır, "Dünyada ün yapmış astronot ve kozmonotların da katılacağı etkinlik için Türkiye'nin seçilmesi, Milli Uzay Programı'nın meyvelerinin toplaması bakımından önemli. Bütün uzay meraklılarını bekliyoruz. Gençlerimizin, hayallerinin peşinden gitmesi, geleceğin uzay yolcularının onların arasından çıkacağını bilmeleri gerekiyor. Geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknolojinin genç neferleri arasından yetişiyor. Biz de gençlerimizi ve uzaya ilgi duyan milletimize her zaman söylediğimiz gibi sizlerle birlikteyiz, desteklerimizle her zaman yanınızdayız" dedi.
MİLLİ UZAY PROGRAMI
Türkiye'nin, Milli Uzay Programı istikametinde uzaya dair gelecek vizyonunu ortaya koyduğunu dikkati çeken Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken uzay alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Orta Vadeli Program'da da Milli Uzay Programı çerçevesinde izleyeceğimiz politikayı vurguladık. Program çerçevesinde, Türkiye'deki uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetlerini koordine ederek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
GUHEM'DE ULUSLARARASI DEV BULUŞMA
Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, uluslararası dev etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa'ya gelecek 70'ten fazla astronot 5 gün boyunca birbirinden önemli etkinliklerde yer alacak.
25-29 EYLÜL'DE BURSA'DA
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hayata geçirilen GUHEM, Uzay Kaşifleri Derneği'nin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da gerçekleşecek kongrede uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak.
19 ÜLKEDEN 70'İN ÜZERİNDE ASTRONOT
Kongrede, Artemis II göreviyle Ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Victor Grover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalmış Çinli Junlong Fei'ye, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den, Kanada eski Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alacak.
Uzay konusunda dünyanın en prestijli isimlerini bir araya getirecek olan etkinliğin teknik oturumları, BTSO tarafından hayata geçirilen iş dünyasının eğitim ve gelişim merkezi Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. 25 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek açılış organizasyonunun ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.
TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARI KATILIYOR
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler çerçevesinde Türkiye'nin Gelecek Projeksiyonu oturumu çerçevesinde uzay meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca Yeni Uzay Ekonomisi ile Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonun teması ise Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünden yola çıkılarak belirlendi. Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki bu eşsiz organizasyonda beş gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleriyle, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.
ASTRONOTLAR, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK
27 Eylül Çarşamba günü GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca 'Bilim-Toplum' etkinlikleri çerçevesinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, uzay ve havacılık teknolojilerinin dünyada büyük bir rekabet alanına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin bu alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde gerekli altyapının kurulması açısından önemli hamlelere imza attığını belirten Başkan Burkay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdikleri GUHEM'in de uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Alanında Avrupa'nın en büyük uzay, havacılık ve deneyimleme merkezi olarak Bursa'da hayata geçen GUHEM'in uluslararası düzeyde ses getiren nitelikli organizasyonlarla da adından söz ettirdiğini dile getiren İbrahim Burkay, bu çerçevede Uzay Kaşifleri Derneği'nin dev organizasyonuna Bursa'da ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını söyledi.
ULUSLARARASI NİTELİKTE DEV ZİRVE
Bugüne kadar çok az sayıda insanın uzay sınırını aşma şansına sahip olduğuna işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "Dünyaca ünlü astronot ve kozmonotlar 5 gün boyunca GUHEM ve Bursa Business School organizasyonuyla Bursa'da bizlerle birlikte olacaklar. Uluslararası nitelikteki bu derneğin 39 yıldır farklı ülkelerde uzay çalışmaları hakkındaki yaptıkları zirvenin Bursa'da gerçekleştiriliyor olması, uzay çalışmaları hakkında deneyimleri ve yenilikçi çalışmaları değerlendirme fırsatı sunacak. Bu dev zirve, gençlerimizin de uzay ve havacılık alanındaki farkındalıklarını artırmamız açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 'İstikbal Göklerdedir' ana temasıyla ev sahipliği yapmaya hazırlandığımız kongrenin kentimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
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