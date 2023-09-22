Yerel seçim öncesi CHP'li belediyeler birbirine düştü: Böcek'ten Uysal'a gözdağı
Antalya'da bu yıl 8. düzenlenecek olan festival için CHP'li büyükşehir belediyesinden yer tahsisi isteyen CHP'li Muratpaşa Belediyesi, büyük bir şok yaşadı. Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi’ndeki sokak ve meydanların tahsis talebi büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi.
CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ne CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yasak için gerekçe olarak Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları gösterildi. Muratpaşa Belediyesi, 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, her yıl olduğu gibi bu yıl 8'inci düzenlenecek olan festival için de Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerin 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsisini talep etti. Yazıda, festival süresince gerçekleşecek sanat çalışmaları, konserler, dinletiler ve söyleşiler için Kaleiçi'nde aralarında miradorların, yolların ve meydanların bulunduğu noktalar yer aldı. Muratpaşa Belediyesi ilgili yazıda hiçbir yapı ve ağaca zarar vermeyeceğini taahhüt etti.
BÜYÜKŞEHİR 2 AY CEVAP VERMEDİ
Ancak yazıya iki ay boyunca cevap gelmedi. Belediye, 12 Eylül'de festivale ilişkin planlamanın aksamadan devamı için konunun önem arz ettiğini belirten bir yazı daha yazdı. Bu kez cevap geldi. Ancak Büyükşehir, 3 miradoru bulunan, Attalos Heykeli, Tek Kapalı Han, Eski Balık Pazarı gibi birçok meydanı bulunan Kaleiçi'nde, festivale yer bulamadı ve bu alanlarda Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlama etkinlikleri yapacağını belirterek alanların tahsis edilmeyeceğini bildirdi. Bu cevap Muratpaşa Belediyesi'nde şok etkisi yarattı. Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'li Büyükşehir yönteminin yine CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin festivaline ilişkin tahsis talebini reddetmesi dikkat çekti.
ALTIN PORTAKAL İÇİN TARİH ERTELENMİŞTİ
Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında, 8'inci festivalin tarihi 12-15 Ekim olarak ilan etmişti. Ancak, bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihinin 7-14 Ekim olarak açıklanmasıyla Muratpaşa, festival tarihinde değişikliğe gitti. Muratpaşa, festival tarihini, konuk yabancı şehir heyetlerinin de katılacağı Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl kutlamalarını da içine alacak şekilde 26-29 Ekim olarak ilan etti.
YEREL SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN
Muratpaşa Belediyesi, geçmiş festivallerin 4'ünü AK Partili, 3'ünü de CHP'li büyükşehir belediye başkanları döneminde gerçekleştirdi. Bu yıla kadar Muratpaşa Belediyesi'nin yer tahsis talepleri, büyükşehir belediyelerince aynen kabul edildi. Ancak, mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'li büyükşehir yönteminin yine CHP'li belediyenin festivaline ilişkin tahsis talebini reddetmesi dikkat çekti.
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