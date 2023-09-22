Yerel seçim öncesi CHP’li belediyeler birbirine düştü: Böcek’ten Uysal’a gözdağı

CHP'li Muratpaşa Belediyesi'ne CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yasak için gerekçe olarak Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları gösterildi. Muratpaşa Belediyesi, 18 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, her yıl olduğu gibi bu yıl 8'inci düzenlenecek olan festival için de Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yerlerin 26-29 Ekim tarihleri arasında tahsisini talep etti. Yazıda, festival süresince gerçekleşecek sanat çalışmaları, konserler, dinletiler ve söyleşiler için Kaleiçi'nde aralarında miradorların, yolların ve meydanların bulunduğu noktalar yer aldı. Muratpaşa Belediyesi ilgili yazıda hiçbir yapı ve ağaca zarar vermeyeceğini taahhüt etti.