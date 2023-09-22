CHP’li İBB’ye büyük isyan! Hem taksiciler hem de belediye çalışanları ayağa kalktı

"BİZİ DÜNYAYA REZİL EDİYORLAR. BİR BELEDİYE ÜLKESİNE BU KADAR MI İHANET EDER"

İBB'ye ateş püsküren Büyükbaş, "Bir turist aynı yere gidip bin lira ödüyor dönerken 600 TL'ye geliyor. Memleketine gidince neler söyleyecek tahmin edebiliyor musunuz dolandırıldıklarını düşünecekler. Bu ülkenin prestijini sarsıyor. Biz plaka verilmesine karşı değiliz ama bir rant var ve birileri faydalanıyor bundan. Ya hepsi aynı düzeyde olması lazım. Bu böyle gitmez çok yanlış. Başta belediyenin bu uygulaması yanlış. İstanbul'da taksiye ihtiyaç var. Bunu bütün İstanbul halkı biliyor ama biz plakanın düzensiz verilmesine karşıyız. Belediye rant elde ediyor. Bu paralar kimin cebine giriyor belli değil. Biz istiyoruz ki hükümetimiz belediyeden bu yetkileri alsın. Biz plaka verilmesine karşı değiliz ama kimse bizim üstümüzden cebini doldurmasın bu yanlış. Biz yapı olarak devletçi insanlarız haksızlığa baş kaldırırız ama belediye bu olaydan rant elde etti. Bir yabancı alıyorum. Beşiktaş'a götürüyorum. Aynı arabayla geri geliyor aramızda yüzde 70 fiyat farkı oluyor. İnternete girin şikayetleri görün. Bizi dünyaya rezil ediyorlar. Bir belediye ülkesine bu kadar mı ihanet eder, bu kadar mı vatandaşına zulüm eder anlamış değilim" şeklinde konuştu.