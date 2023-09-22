CHP'li İBB'ye büyük isyan! Hem taksiciler hem de belediye çalışanları ayağa kalktı
İstanbul’da İBB’nin uyguladığı minibüs taksi uygulamasıyla birlikte İstanbul’da taksilerde 4 çeşit fiyat tarifesi uygulanmaya başlandığı iddia edildi. Öte yandan; İSTON ve İSBAK çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan toplu sözleşmeyi reddetti. Belediye çalışanları gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti.
İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binerek bir güzergaha giden kişi, gittiği güzergahtan başka bir taksiyle geri geldiğinde yüzde 70 daha indirimli geldiğini söyleyen İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Genel Müdürü Birol Büyükbaş, İBB'ye taksici esnafı adına ateş püskürttü.
İddiaya göre, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan minibüslerin taksiye dönüştürülmesiyle birlikte taksilerde 4 çeşit fiyat politikasına başlandı. Renklerine göre fiyatlandırmaları farklı olan taksilerle yolcu taşıyan taksiciler zaman zaman kendilerini dolandırıcı gibi hissettiklerini belirterek duruma tepki gösterdi.
Taksici esnafı adına konuşan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Genel Müdürü Birol Büyükbaş, "Biz İstanbul taksici esnafı olarak çok mağduruz İBB taksi esnafını tamamen bitirdi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok değişik değişik tarife değişiklikleri yaptılar. Biz buradan yolcuyu götürüyoruz. Gittiği yerden aynı segment bir araba ile limana geri geldiğinde yüzde 70 daha ucuza geliyor ve biz kendimizi dolandırıcı gibi hissediyoruz. Farklı tarife uygulanması yanlış, bunu belediyenin yapması yanlış. Bizim iş dengemiz tamamen bozuldu bir ilçe de 4 farklı tarife uygulanıyor. Sarılar normal fiyatlandırma, turkuazlar yüzde 15, belediyenin çıkarttıkları yüzde 30 ve bizim araçlar yüzde 70 olmak üzere 4 farklı tarife uygulanıyor. Her şeyi birbirine karıştırdılar. Aynı yolcu aynı güzergahı daha uyguna dönünce bize dolandırıcı gözüyle bakılıyor" dedi.
"BİZİ DÜNYAYA REZİL EDİYORLAR. BİR BELEDİYE ÜLKESİNE BU KADAR MI İHANET EDER"
İBB'ye ateş püsküren Büyükbaş, "Bir turist aynı yere gidip bin lira ödüyor dönerken 600 TL'ye geliyor. Memleketine gidince neler söyleyecek tahmin edebiliyor musunuz dolandırıldıklarını düşünecekler. Bu ülkenin prestijini sarsıyor. Biz plaka verilmesine karşı değiliz ama bir rant var ve birileri faydalanıyor bundan. Ya hepsi aynı düzeyde olması lazım. Bu böyle gitmez çok yanlış. Başta belediyenin bu uygulaması yanlış. İstanbul'da taksiye ihtiyaç var. Bunu bütün İstanbul halkı biliyor ama biz plakanın düzensiz verilmesine karşıyız. Belediye rant elde ediyor. Bu paralar kimin cebine giriyor belli değil. Biz istiyoruz ki hükümetimiz belediyeden bu yetkileri alsın. Biz plaka verilmesine karşı değiliz ama kimse bizim üstümüzden cebini doldurmasın bu yanlış. Biz yapı olarak devletçi insanlarız haksızlığa baş kaldırırız ama belediye bu olaydan rant elde etti. Bir yabancı alıyorum. Beşiktaş'a götürüyorum. Aynı arabayla geri geliyor aramızda yüzde 70 fiyat farkı oluyor. İnternete girin şikayetleri görün. Bizi dünyaya rezil ediyorlar. Bir belediye ülkesine bu kadar mı ihanet eder, bu kadar mı vatandaşına zulüm eder anlamış değilim" şeklinde konuştu.
İBB İLE İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞMEYİ REDDEDEN ÇALIŞANLARIN EYLEMİNDE ARBEDE YAŞANDI
Belediye- İş Sendikası'na bağlı belediye çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti. Protesto sonrası dağılan eylemciler arasında çıkan arbede, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden belediyeye bağlı İSTON A.Ş ve İSBAK A.Ş ile sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları, sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek kararı protesto etti. Çalışanlar, eylemin son bulmasıyla beraber dağılırken, kendi aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine, bölgede önlem alan polis ekiplerinin eylemcilere müdahalesiyle olaylar son buldu.
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