22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 18 zehir taciri yakalandı

Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 18 zehir taciri yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
ABONE OL
Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 18 zehir taciri yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden aranan 18 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden hükümlü olarak aranan 18 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışması kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda yakalanan 18 hükümlünün cezaevine gönderildiğini, bunlardan 3'ünün 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlüler olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri, adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA