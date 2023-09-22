Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 18 zehir taciri yakalandı

Operasyonda yakalanan 18 hükümlünün cezaevine gönderildiğini, bunlardan 3'ünün 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlüler olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri, adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz."