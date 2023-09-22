AK Parti ve MHP’de yerel seçim hazırlıkları! 5 kişilik çalışma grubunda kimler var?

Yerel seçim için yol haritasının beklenmesinin nedeni AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği kongre olduğunu belirten Ağaoğlu, "Şuanda çalışmalar devam ediyor. Partiler kendi içlerinde çalışmalar yürütüyorlar. Kim nerede daha güçlü? Kim seçimi almaya daha yakın? Hangi partinin adayı var? Bu tür soruların cevaplarını kendi içlerinde tespit etmeye çalışıyorlar. Sonrasında birlikte oturup masada tek tek bütün illere bakacaklar." dedi.