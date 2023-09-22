AK Parti ve MHP'de yerel seçim hazırlıkları! 5 kişilik çalışma grubunda kimler var?
Partilerde yerel seçim hazırlıkları sürerken Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP ortak bir yol haritası belirleyecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için Cumhur İttifakı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. AK Parti ve MHP tarafından yerel seçim stratejisi için 5 kişilik çalışma grubu kuruldu.
A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları canlı yayında aktardı.
Yerel seçim için yol haritasının beklenmesinin nedeni AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği kongre olduğunu belirten Ağaoğlu, "Şuanda çalışmalar devam ediyor. Partiler kendi içlerinde çalışmalar yürütüyorlar. Kim nerede daha güçlü? Kim seçimi almaya daha yakın? Hangi partinin adayı var? Bu tür soruların cevaplarını kendi içlerinde tespit etmeye çalışıyorlar. Sonrasında birlikte oturup masada tek tek bütün illere bakacaklar." dedi.
Ağaoğlu, MHP'den Fethi Yıldız ve Sadi Durmaz'ın çalışma grubunda olacağını AK Parti'de ise hangi isimler olacağı 7 Ekim'deki kongreden sonra belli olacağını belirtirken "İki partinin gündeminde 30 büyükşehir başta olmak üzere 51 il de olacak. Ayrıca ilçeler de konuşulacak." ifadelerini kullandı.
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