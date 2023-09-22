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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul’da! Cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

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