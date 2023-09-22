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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida (K) Helin Özgören ve Hogir Armanç (K) Özer Yıldırım adlı 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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