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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası! Boğaz trafiği tek yönlü askıya alındı

Son dakika haberine göre İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

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