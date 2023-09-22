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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika | Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Son dakika haberi...Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.

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