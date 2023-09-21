Vatandaşın sağlığıyla oynanıyor! Ankara Halk Ekmek’te bir skandal daha: Bakteriden sonra şimdi de...
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iş bizmeliği Başkent halkını canından bezdirdi. ABB'ye bağlı olarak üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası adeta vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Üretilen ekmeklerde bakterinin ardından şimdi de cam çıktı.
4 buçuk yıldır hizmet etmeden algı oluşturarak halkı kandıran CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibi her gün farklı bir skandala imza atıyor.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası adeta vatandaşın sağlığıyla oynuyor.
VATANDAŞ YAVAŞ'A GEREĞİNİ YAPMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Olaya ilişkin CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek paylaşım yapan vatandaş Yavaş'a olayı incelenmesi için çağrıda bulundu.
"EKMEKTEN CAM PARÇASI ÇIKTI"
Çıkan cam parçasının görüntülerini yayınlayan vatandaş, "Sayın Başkanım Mamak Lalahan Halk Ekmek'ten aldığım ekmekten cam parçası çıktı gereğini yapacağınızdan eminim saygılar" ifadelerini kullandı.
EKMEKTEN BAKTERİ ÇIKMIŞTI
Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı gündemdeki yerini korurken Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir işçi fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anlayarak test için laboratuvara göndermişti. Gönderilen rapor sonucundan ekmeklerde çıkan Rope "Sünme" bakterisinin normalden 100 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştı.
Bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen "bakterili" ekmeği laboratuvara gönderenin Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi personeli olduğunu duyurmuştu.
BİR SKANDAL DAHA: EKMEKTEN ŞİMDİ DE CAM ÇIKTI
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunun ortaya çıkarılmasının ardından, şimdi de Ankara'nın Mamak ilçesin Lalahan Mahallesi'nde satılan bir ekmeğin içinden cam çıktı.
BAKTERİ REFERANS DEĞERİNİN 100 KAT ÜZERİNDE
Özcan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu da resmi raporlarla ortaya koyarken, Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünleri temiz göstermek için rapor hazırlattığını kaydetti. Özcan, "Bizim Elimizdeki raporda ekmekteki bakteri referans değerinin 100 kat üzerinde" diye konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuç sorgulama ekranı e-Devlet | MEB.gov.tr... İOKBS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatlarına Fed etkisi! İslam Memiş rotayı çizdi! Ok yaydan çıkacak altını olanlar beklesin! 20 Eylül gram, çeyrek, tam fiyatları...
- Atatürk'e hakaret eden çocuk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden çocuk olayı son durum ne, kaç yıl ceza aldı?
- Dilber Ay'ı babasıyla ortak hayali canından ediyordu: "Dağa çıkarıp kurşunlayalım!" 13 yaşında bütün parmaklarını...
- GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?
- Dilberay filmi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda? TV'de ilk kez yayınlanan Dilberay filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
- Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri hangi tarihte ödenecek?
- 20 Eylül FINDIK FİYATLARI: 🌰 Fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!
- AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? YÖK ile üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?