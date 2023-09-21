Vatandaşın sağlığıyla oynanıyor! Ankara Halk Ekmek’te bir skandal daha: Bakteriden sonra şimdi de...

EKMEKTEN BAKTERİ ÇIKMIŞTI

Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı gündemdeki yerini korurken Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir işçi fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anlayarak test için laboratuvara göndermişti. Gönderilen rapor sonucundan ekmeklerde çıkan Rope "Sünme" bakterisinin normalden 100 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştı.

Bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen "bakterili" ekmeği laboratuvara gönderenin Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi personeli olduğunu duyurmuştu.

BİR SKANDAL DAHA: EKMEKTEN ŞİMDİ DE CAM ÇIKTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunun ortaya çıkarılmasının ardından, şimdi de Ankara'nın Mamak ilçesin Lalahan Mahallesi'nde satılan bir ekmeğin içinden cam çıktı.