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Vatandaşın sağlığıyla oynanıyor! Ankara Halk Ekmek’te bir skandal daha: Bakteriden sonra şimdi de...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Vatandaşın sağlığıyla oynanıyor! Ankara Halk Ekmek’te bir skandal daha: Bakteriden sonra şimdi de...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iş bizmeliği Başkent halkını canından bezdirdi. ABB'ye bağlı olarak üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası adeta vatandaşın sağlığıyla oynuyor. Üretilen ekmeklerde bakterinin ardından şimdi de cam çıktı.

4 buçuk yıldır hizmet etmeden algı oluşturarak halkı kandıran CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve liyakatsiz ekibi her gün farklı bir skandala imza atıyor.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak üretim yapan Halk Ekmek Fabrikası adeta vatandaşın sağlığıyla oynuyor.

VATANDAŞ YAVAŞ'A GEREĞİNİ YAPMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Olaya ilişkin CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek paylaşım yapan vatandaş Yavaş'a olayı incelenmesi için çağrıda bulundu.

"EKMEKTEN CAM PARÇASI ÇIKTI"

Çıkan cam parçasının görüntülerini yayınlayan vatandaş, "Sayın Başkanım Mamak Lalahan Halk Ekmek'ten aldığım ekmekten cam parçası çıktı gereğini yapacağınızdan eminim saygılar" ifadelerini kullandı.

EKMEKTEN BAKTERİ ÇIKMIŞTI

Halk Ekmek Fabrikası'nda yaşanan rüşvet olayı gündemdeki yerini korurken Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan bir işçi fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anlayarak test için laboratuvara göndermişti. Gönderilen rapor sonucundan ekmeklerde çıkan Rope "Sünme" bakterisinin normalden 100 kat daha fazla olduğu anlaşılmıştı.

Bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen "bakterili" ekmeği laboratuvara gönderenin Halk Ekmek Fabrikası'nın kendi personeli olduğunu duyurmuştu.

BİR SKANDAL DAHA: EKMEKTEN ŞİMDİ DE CAM ÇIKTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunun ortaya çıkarılmasının ardından, şimdi de Ankara'nın Mamak ilçesin Lalahan Mahallesi'nde satılan bir ekmeğin içinden cam çıktı.

BAKTERİ REFERANS DEĞERİNİN 100 KAT ÜZERİNDE

Özcan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu da resmi raporlarla ortaya koyarken, Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünleri temiz göstermek için rapor hazırlattığını kaydetti. Özcan, "Bizim Elimizdeki raporda ekmekteki bakteri referans değerinin 100 kat üzerinde" diye konuşmuştu.

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