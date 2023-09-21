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Başkan Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Başkan Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

Miçotakis’ten Türkiye açıklaması
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