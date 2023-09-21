Başkan Erdoğan Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi

"Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun. pic.twitter.com/kvf8TAWAKJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 20, 2023