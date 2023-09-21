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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bolu Dağı'nda 46 günlük onarım yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu: Bolu Dağı’nda 46 günlük onarım yapılacak

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

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