Sözcü fena rezil oldu! Fransızların Başkan Erdoğan övgüsünü sindiremediler
Fransız Historia dergisi, Mustafa Kemal'in mirası Türkiye Cumhuriyeti'ne Başkan Erdoğan'ın sahip çıktığını anlatan bir analiz kaleme aldı. Kronik muhalefetin kısır medyası olan Sözcü ise, baştan sona Başkan Erdoğan övgüsü yapılan yazıyı bağlamından kopararak büyük bir skandala daha imza attı. Analizini manşetine taşıyan Sözcü "Atatürk’ün kıymetini dünya biliyor, bizdeki kara zihniyet hala onu anlamak istemiyor” başlığını attı. Öte yandan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yaşanan ulaşım zafiyeti de Fransız basınında yankı buldu. Fransız Le Monde, sayfalarına İETT otobüsünü iten insanların olduğu bir karikatür koydu.
Fransa merkezli tarih dergisi Historia, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününe ilişkin bir analiz yayınladı.
"Atatürk, yüz yıl önce modern Türkiye'yi inşa etti" başlıklı yazıda, Mustafa Kemal Atatürk'ten "Osmanlı ordusunda görev yapan genç bir subay, yeni Türkiye'nin temellerini attı." denildi.
ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR
Atatürk'ün bıraktığı mirasa, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip çıktığı belirtildi.
Dergide, Atatürk'ün anısının Türk hukuku tarafından koruma altına alındığı ifade edilerek, 1951'de çıkarılan "Atatürk'e karşı işlenen suçlara ilişkin kanun" hatırlatıldı.
Atatürk'ün tarihin gidişatını tersine çevirdiği, 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği notu paylaşıldı.
ERDOĞAN YENİDEN YAZIYOR
Başkan Erdoğan'ın ise günümüzde yeni bir ulusal anlatı oluşturmaya çalıştığı kaydedilerek şunlar aktarıldı:
Erdoğan, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.
Erdoğan, onu (Atatürk'ün mirası) kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor.
CHP YANDAŞI SÖZCÜ KONUYA PEK BİR 'FRANSIZ'
Ancak CHP yandaşı Sözcü gazetesi, söz konusu analizi yine işine geldiği gibi manşetlerine taşıdı. Gazetede Fransızca bilen çalışan eksikliği olacak ki, derginin Erdoğan övgüsünü görmezden gelip, hükümeti hedef aldı.
Avrupa'da Atatürk'e önem verildiği belirtilen manşette yine bir Sözcü klasiği olarak nefret ibarelerine yer verildi.
Halkı hedef alan Sözcü'nün, "Atatürk'ün kıymetini dünya biliyor, bizdeki kara zihniyet hala onu anlamak istemiyor." manşetine rağmen yazının içeriğinin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
Dergi kapağının Paris sokaklarına asıldığını yazan Sözcü gazetesinin İmamoğlu yönetiminin vasatlığını gösteren sayfadan da hiç bahsetmediği dikkatlerden kaçmadı.
İSTANBULLUNUN İETT SINAVI DA FRANSIZ BASININDA!
Fransız basını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım vahameti de es geçilmedi.
Göreve gelmeden önce İstanbullunun en büyük sorununun ulaşım olduğunu söyleyen İmamoğlu, konunun çözüme ulaşacağını söylemişti.
Ancak İmamoğlu yönetimi, İstanbullunun ulaşım çilesini kat kat artırmış, vatandaş her gün bir İETT skandalı ile karşılaşır olmuştu.
Fransız Le Monde, İstanbullu'nun İETT otobüsünü ittiği anları sayfalarına taşıdı.
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