Sözcü fena rezil oldu! Fransızların Başkan Erdoğan övgüsünü sindiremediler

CHP YANDAŞI SÖZCÜ KONUYA PEK BİR 'FRANSIZ'

Ancak CHP yandaşı Sözcü gazetesi, söz konusu analizi yine işine geldiği gibi manşetlerine taşıdı. Gazetede Fransızca bilen çalışan eksikliği olacak ki, derginin Erdoğan övgüsünü görmezden gelip, hükümeti hedef aldı.

Avrupa'da Atatürk'e önem verildiği belirtilen manşette yine bir Sözcü klasiği olarak nefret ibarelerine yer verildi.

Halkı hedef alan Sözcü'nün, "Atatürk'ün kıymetini dünya biliyor, bizdeki kara zihniyet hala onu anlamak istemiyor." manşetine rağmen yazının içeriğinin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Dergi kapağının Paris sokaklarına asıldığını yazan Sözcü gazetesinin İmamoğlu yönetiminin vasatlığını gösteren sayfadan da hiç bahsetmediği dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBULLUNUN İETT SINAVI DA FRANSIZ BASININDA!

Fransız basını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım vahameti de es geçilmedi.

Göreve gelmeden önce İstanbullunun en büyük sorununun ulaşım olduğunu söyleyen İmamoğlu, konunun çözüme ulaşacağını söylemişti.

Ancak İmamoğlu yönetimi, İstanbullunun ulaşım çilesini kat kat artırmış, vatandaş her gün bir İETT skandalı ile karşılaşır olmuştu.

Fransız Le Monde, İstanbullu'nun İETT otobüsünü ittiği anları sayfalarına taşıdı.