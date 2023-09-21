Türkevi çıkışında Başkan Erdoğan’a Ahıska Türklerinden sevgi seli: Ayağınıza taş değmesin...

"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESSİN"

Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi.

Başkan Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Bizlere dua edin." ifadesini kullandı.