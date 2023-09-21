Türkevi çıkışında Başkan Erdoğan'a Ahıska Türklerinden sevgi seli: Ayağınıza taş değmesin...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile sohbet etti. Ahıska Türklerinin sevgi seli ile karşılaşan Başkan Erdoğan'a Philadelphia'dan gelen ve 3 çocuğu, 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi. Başkan Erdoğan ise kadına teşekkür ederek "Bizlere dua edin" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
AHISKA TÜRKLERİ'NİN BAŞKAN ERDOĞAN SEVGİSİ
Başkan Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti.
"AYAĞINIZA TAŞ DEĞMESSİN"
Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin." dedi.
Başkan Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Bizlere dua edin." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuşmuştu.
"AHISKA TÜRKLERİNİN YÜREKLERİ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ATMIŞTIR"
"1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Ahıska Türkleri sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır.
Ama onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nereden olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır.
"TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR"
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Ahıska Türklerini kabul etti. Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, "Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHISKA TÜRKLERİNE KİMLİK TAKDİMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği Ahıska Türklerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını takdim etmişti.
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