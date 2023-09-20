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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MSB: Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

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