O hesaplara gözaltı! Halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik’ ediyorlar | Aralarında Batuhan Çolak da var
15 manşetinin 10'undan fazlası halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden haberlerden oluşan Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticileri gözaltına alındı.
Sözde bağımsız görünümlü muhalefetin tetikçisi Ayrıkı adlı internt sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ,gözaltına alındı.
Öte yandan Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticileri de benzer şekilde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltına alındı.
BATUHAN ÇOLAK KİMDİR?
ODA TV'nin Libya'da şehit düşen MİT mensubunun kimliklerini ifşa etmesi gündemde büyük tepkiyle karşılanmış, MİT Kanunu'na açıkça aykırı olan bu haberi ODA TV'nin hemen arkasından Yeniçağ gazetesi de servis etmişti.
Servis etmekle kalmayan o dönem Yeniçağ eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Murat Ağırel kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.
MİT ifşası skandalının ardından Yeniçağ ve eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, birbirlerine girdi. Yeniçağ, eski GYY Batuhan Çolak'a suç duyurusunda bulundu.
Kurumun avukatı Faruk Daşkaya tarafından yapılan suç duyurusunda Batuhan Çolak'ın "Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle kurumu zarara uğrattığı" iddia edildi.
Av. Faruk Daşkaya, savcılığa sunduğu suç duyurusunda ayrıca şu bilgilere yer vermişti:
"Yeniçağ ile iş akdinin feshinin akabinde gazete idaresinin yaptığı incelemede Batuhan Çolak'ın internet servisi için çalıştıklarını beyan ederek iki kişiye ücret tahakkuk ettirdiği, İzmit'de ikamet ettikleri ve 1 gün dahi mesai yapmadıkları belirlenen Recep Ali Korkmaz ve kardeşi Resul Korkmaz'a tahakkuk edilen ücretleri, 'Ben kendilerine elden vereceğim' diye alıp Yeniçağ'ı dolandırdığı tespit edilmiştir.
Batuhan Çolak, ayrıca gazetemizin envanterinde kayıtlı laptopu gazete dışına çıkarmış 'iade et' ihtarnamesine rağmen iade etmemiştir. Yeniçağ'a ait internet google şifrelerini de kendisine çekilen ihtarnameye rağmen gazete idaresine vermeyerek kurumumuzu maddi ve manevi zarara sokmuştur."
BATUHAN ÇOLAK'TAN SKANDAL YANIT GELMİŞTİ
Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Batuhan Çolak ise "Tazminatımın üzerine yatıp, ahlaksızca işime son verdiniz. Çevirdiğiniz dolapları, sahtekarlıkları, devleti nasıl milyonlarca lira dolandırdığınızı, naylon faturalarınızı, bir gece ansızın maatbanızda basıp yurt dışına gönderdiğiniz kitapları öğrendiğim için mi bu pislikleriniz?" ifadelerini kullanmıştı
Öte yandan Batuhan Çolak'ın FETÖ ile yakın ilişkisi olduğunu ileri sürülmüştü.
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