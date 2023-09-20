O hesaplara gözaltı! Halkı ’kin ve düşmanlığa tahrik’ ediyorlar | Aralarında Batuhan Çolak da var

Av. Faruk Daşkaya, savcılığa sunduğu suç duyurusunda ayrıca şu bilgilere yer vermişti:

"Yeniçağ ile iş akdinin feshinin akabinde gazete idaresinin yaptığı incelemede Batuhan Çolak'ın internet servisi için çalıştıklarını beyan ederek iki kişiye ücret tahakkuk ettirdiği, İzmit'de ikamet ettikleri ve 1 gün dahi mesai yapmadıkları belirlenen Recep Ali Korkmaz ve kardeşi Resul Korkmaz'a tahakkuk edilen ücretleri, 'Ben kendilerine elden vereceğim' diye alıp Yeniçağ'ı dolandırdığı tespit edilmiştir.

Batuhan Çolak, ayrıca gazetemizin envanterinde kayıtlı laptopu gazete dışına çıkarmış 'iade et' ihtarnamesine rağmen iade etmemiştir. Yeniçağ'a ait internet google şifrelerini de kendisine çekilen ihtarnameye rağmen gazete idaresine vermeyerek kurumumuzu maddi ve manevi zarara sokmuştur."