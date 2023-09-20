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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Diyarbakır'da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Diyarbakır’da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

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