CHP'deki anket bombasını Onursal Adıgüzel itiraf etti Sözcü yazarı Aytunç Erkin doğruladı: CHP'nin anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu 5 puan gerideydi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'de günah keçisi ilan edilen ve istifa ederek görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel, bomba açıklamalar yaptı. Adıgüzel, seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ile yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun geride olduğunu iddia ederken; CHP yandaşı Sözcü yazarı Aytunç Erkin de bu iddiayı doğruladı. Erkin, Kılıçdaroğlu'nun isteği ile 2 firmaya anket yaptırıldığını ve CHP liderinin Erdoğan'dan 4-5 puan geride olduğunu yazdı. Sözcü yazarı CHP Genel Merkez arşivinde saklanan anketlerin açıklanması gerektiğini ifade etti.
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu siciline bir yenilgi daha ekledi. Seçim sonuçlarının açıklandığı gece Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların aksine 'öndeyiz' algısı yaptı. Alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kendisini eleştirmedi.
FATURA ONURSAL'A KESİLDİ
CHP veri sisteminin çöktüğü iddialarının ardından hedef haline getirilen CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile yollar ayrıldı.
AYLAR SONRA BOMBA İDDİA
Peki gerçekten sistem çökmüş müydü? Konuyla ilgili aylar sonra bomba açıklamalar yapan Onursal Adıgüzel, sistemin çalıştığını söyleyip "Ocakta partinin yaptırdığı anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi" ifadelerini kullandı.
Adıgüzel şunları söyledi: "Ben bütün süreçleri kayıt altına aldım. Zaten dijital dünya log kayıtlarıyla yürür. Bütün adımlar kayıt altına alınmıştır ve tek bir eksik bulamazlar. Başında olduğum sistem, seçim gecesi tek bir saniye bile aksamadan çalıştı. Bunun aksine iddia eden herkesle yüzleşmeye hazırım. Bunun en önemli şahitlerinden biri de aslında genel başkanımızdır ve bütün MYK üyelerimizdir.
GENEL MERKEZ ANKET SONUÇLARINI GÖRMEZDEN GELDİ
Adıgüzel anketlerle seçmenin kandırıldığına yönelik itiraflarını şu şekilde sürdürdü: "Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. "İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım..." Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar.
Herkes oradaydı ve süreci gördü. Kimileri itiraz etti, çok güçlü itirazlarda bulundu. Ama bugün küçük bir araştırma yapın, ocak ayına dair Türkiye'deki anketlere bakın. Sonra da seçim sonuçlarıyla bir karşılaştırın ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı."
GENEL MERKEZ ARŞİVLERİNDEKİ ANKETLER
Onursal Adıgüzel'in söz konusu açıklamalarını köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, iddiaları doğrulayan bir yazı kaleme aldı.
Erkin, seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle iki firmaya anket yaptırıldığını, çıkan sonuçta da CHP Lideri'nin Başkan Erdoğan'ın 4-5 puan geride olduğunu yazdı.
CHP yöneticilerinin genel merkez arşivinde sakladığı anketleri açıklamaları gerektiğini dile getiren Erkin, şunları yazdı:
Öğrendiğime göre; o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerinde iki firmaya anket yaptırıldı. Firmaların isimlerini vermiyorum sonuçta "özel" anketler ve açıklama yetkisi CHP yönetiminde. Ancak… Şu bilgileri paylaşabilirim: Ocak ayında yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 4-5 puan önünde çıkıyor. Bu anket CHP liderinin isteği üzerine yapılıyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sorulduğu anketlerde de Yavaş'ın Erdoğan'ın üzerinde çıktığı İmamoğlu'nun da az bir farkla yine yarışı önde tamamladığı sonucuna varılıyor. Buna rağmen araya şubat depremi giriyor ve tartışma yaşanmıyor. O dönemin CHP yöneticileri mutlaka ama mutlaka o anketleri açıklar diye düşünüyorum.
İşte tam da bu noktada İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kaybedilen seçimin ardından yaptığı açıklamalara odaklanmak gerekiyor. Hatırlarsanız Akşener, kamuoyu ve anketler vurgusu yaptı. "Kazanacak aday" cümlesini de CHP'nin yaptırdığı bu anketlerden haberdar olarak gündeme getirdiğinin altını çizelim.
Bu arada bir not da şu:
O dönemi yakından takip eden bir siyasetçiyle yaptığım sohbette "kazanacak aday" tespitiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Kılıçdaroğlu kazanabilecek adaylar arasında en az şansı olan isimdi. Diğer iki isim İmamoğlu ve Yavaş daha öndeydi ve kazanacak aday tanımını Akşener ve arkadaşları anlatamadı."
Yani heybenin içindeki büyük, küçük bütün turpların ortaya çıkması şart!
KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORLARDI İNANDIK
Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Onursal Adıgüzel'in aksine "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyorlardı biz de kazanacağımıza inanıyorduk" ifadelerini kullanmıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BAHSETTİĞİ ANKETLER PATLADI
Peki, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği anket şirketleri kimler? 14 Mayıs sonrası büyük merak konusu olan konulardan biri de hangi anket firmasının tahminini tutturduğu olmuştu.
CHP ve 7'lı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan anket sonuçlarının gerçeği yansıtmaması bir kez daha manipülasyonu gözler önüne serdi.
ÖNDE GELEN ANKET ŞİRKETLERİNİN SEÇİM TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ
Betimar
Recep Tayyip Erdoğan 49,1
Kemal Kılıçdaroğlu 45
Sinan Oğan 5,6
Muharrem İnce 0,3
Optimar
Recep Tayyip Erdoğan 50,4
Kemal Kılıçdaroğlu 44,7
Sinan Oğan 1,5
Muharrem İnce 3,4
Optimar Araştırma Şirketi, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağı tahmininde bulunarak gerçeğe yakın bir veri paylaştı.
İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesi ise araştırma şirketlerinin tahminini zorlaştırdı.
ORC
Recep Tayyip Erdoğan 44,2
Kemal Kılıçdaroğlu 51,7
Sinan Oğan 2,8
Muharrem İnce 1,3
ORC şirketi kamuoyunda İYİ Parti ile çalıştığı gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkisi aldı.
SONAR
Recep Tayyip Erdoğan 48,8
Kemal Kılıçdaroğlu 44,1
Sinan Oğan 3,5
Muharrem İnce 3,6
GENAR
Recep Tayyip Erdoğan 51,4
Kemal Kılıçdaroğlu 44,3
Sinan Oğan 4,3
Muharrem İnce –
GENAR, Başkan Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu.
HBS
Recep Tayyip Erdoğan 47,5
Kemal Kılıçdaroğlu 47,0
Sinan Oğan 2,2
Muharrem İnce 3,3
KONDA
Recep Tayyip Erdoğan 43,7
Kemal Kılıçdaroğlu 49,3
Sinan Oğan 4,8
Muharrem İnce 2,2
KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır'ın ise Millet İttifakı'nı desteklediği biliniyordu. KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem de HDP'de aktif rol alıyordu.
KONDA'nın son anketinde çıkan sonucu önce İYİ Parti'ye göndermesinin ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuştu.
Metropoll
Recep Tayyip Erdoğan 46,9
Kemal Kılıçdaroğlu 49,1
Sinan Oğan 2,7
Muharrem İnce 1,3
CHP'ye yakın anket şirketlerinin rakamları şişirmesi nedeniyle Kılıçdaoğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağı iddia edilmişti. Sözde anket şirketlerinin foyası Başkan Erdoğan'ın aldığı oy ile ortaya çıktı.
Türkiye Raporu
Recep Tayyip Erdoğan 45,6
Kemal Kılıçdaroğlu 50,5
Sinan Oğan 3,9
Muharrem İnce –
Seçimin bir diğer kaybedeni de Türkiye Raporu oldu. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun ortaya çıkardığı gerçek dışı veri tepkilere neden oldu.
MAK
Recep Tayyip Erdoğan 45,4
Kemal Kılıçdaroğlu 50,9
Sinan Oğan 2
Muharrem İnce 1,7
CHP yandaşı olarak bilinen MAK şirketinin provokasyonu da elinde patladı.
Yöneylem
Recep Tayyip Erdoğan 44,4
Kemal Kılıçdaroğlu 49,5
Sinan Oğan 4,7
Muharrem İnce 1,4
YSK'nın seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yöneylem'in ortaya koyduğu sonuçlar da algı operasyonunu ortaya çıkardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? YÖK ile üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor 2023? DGS 2023 tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak 2023? Özel Güvenlik 105. Yenileme Eğitim sınav tarihi açıklandı mı?
- Instagram'da sorun mu var, çöktü mü, DM sorunu nedir? Instagram giriş problemi ne zaman çözülür? 19 Eylül iPhone, Android son dakika
- Bakanlık 235 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı 2023 | Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler? İşte meslekler ve kontenjanlar...
- Dünyanın en uzun yaşayan insanı: 157 yıl boyunca bunu yedi! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Zaro Ağa'nın sırrı...
- Emekliye, memura %50 ek zam+12 puanlık refah payı müjdesi! 7.500 TL alan SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşları açığa çıktı! 1 Ekim saat 14.00'te 5.000 TL ikramiye...
- Televizyonda bugün ne var? 19 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...
- Açelya Akkoyun'un 30 günde 17 kilo verdiren diyeti! Tek yöntemle incecik yapıyor! İşte garantili zayıflama sırrı...
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PMYO mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...