CHP’de büyük bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık operasyonu

ANKETLERDE GERİDE OLDUĞUNU ANLAYINCA...

Kılıçdaroğlu, bir anket de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yapılmasını istedi. İki CHP'li belediye başkanının kendisinden daha yüksek oy aldığını gören Kılıçdaroğlu, sonuçları görmezden geldi. Tartışmaları engelleyerek apar topar 'adaylığını' ilan etti.

Aytunç Erkin, bu hamle üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2021'in temmuz ayında yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Erkin, Kılıçdaroğlu, o dönem bile adaylığı konusunda net karar verdiğini dile getirdi.