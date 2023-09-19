Kılıçdaroğlu’na kılıç çeken çekene! Onursal Adıgüzel’den CHP’yi sallayan sözler: Görmezden geldi

GENEL BAŞKAN ANKETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ

CHP'nin elindeki anketler ve seçim sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ocak ayında yapılan anketlerde de bir iki puan geride olduğunu vurguladı.

"Ocak ayında yapılan anketlerde, seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor.

O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar. Herkes oradaydı ve süreci gördü. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımızın genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk" ifadesini kullandı.