Kılıçdaroğlu'na kılıç çeken çekene! Onursal Adıgüzel'den CHP'yi sallayan sözler: Görmezden geldi
15 Mayıs sabahı CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, apar topar görevden alındı. Aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Genel Başkan'ın anket sonuçlarını görmezden geldiğini söyleyen Onursal Adıgüzel, "Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz" ifadelerini kullandı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından yaşanan gerilim tırmandı… 14 Mayıs'ta seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, apar topar görevden alındı… Adıgüzel'in seçim veri sisteminin doğru çalışmamasından dolayı istifa ettiği açıklandı.
CHP'nin ve 8'li koalisyonun hüsranı yaşadığı seçimlerden 3 ay sonra suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, açık açık partisini suçladı.
GENEL BAŞKAN ANKETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
CHP'nin elindeki anketler ve seçim sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ocak ayında yapılan anketlerde de bir iki puan geride olduğunu vurguladı.
"Ocak ayında yapılan anketlerde, seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor.
O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar. Herkes oradaydı ve süreci gördü. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımızın genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk" ifadesini kullandı.
KAFTANCIOĞLU'NA MESAJ!
2019 yılındaki yerel seçimlerde de aynı sistemin kullanıldığını belirten Onursal Adıgüzel, yenilginin sebebinin kendi üzerine yıkıldığını açıkladı. "Başarı olunca Canan Kaftancıoğlu yaptı, şu ilçe başkanı yaptı, şu il başkanı yaptı. Seçim sonucunda bir başarısızlık olunca "Sistemde mi bir hata vardı, oylar mı çalındı.
YENİLGİNİN SEBEBİ SORGULANMADI…
Milletvekili adayları seçiminde de objektif davranılmadığını söyleyerek partisini eleştiren Onursal Adıgüzel, partisini şu sözlerle hedef aldı: Biz bu seçimi neden kaybettik? İttifakımızda mı bir sorun vardı? Adayımızda mı bir sorun vardı? Bunları inceledik mi?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir kurulunda anlamlı, beni tatmin eden bir açıklama, rapor görmedim.
Kamuoyuyla paylaşılan bir rapor varsa lütfen beni uyarın ama parti meclisi toplantılarında biz böyle bir rapor görmedik. Bir değerlendirme yapılmadı. Tek yapılan değerlendirme "Kaybetmedik" şeklinde oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...
- Aile destek zamlı ödemeler yattı mı, ödendi mi? Eylül ayı aile destek ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Eğitim ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Kırtasiye yardımı yattı mı, ödendi mi?
- Fatih Sultan Mehmet'in favori içeceğiydi! Zihinden kalbe kadar uzanan inanılmaz şifa...
- Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! LDL Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!
- AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise 1. dönem sınav tarihi açılandı mı?
- Simit Sarayı halka arz ne zaman, hangi bankalarda 2023? DMR Unlu Mamüller halka arz kaç lot veriyor?
- 68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023? Aile yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Eylül ayı faiz kararı...
- Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!
- YDS ne zaman 2023? ÖSYM YDS/2 geç başvurular başladı mı? ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr