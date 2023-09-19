Başkan Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı." ifadeleri kullanıldı.