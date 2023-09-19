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Başkan Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Başkan Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı. Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ HER ALANDA GELİŞTİRECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

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