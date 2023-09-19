Başkan Erdoğan A Haber'e konuştu: İş yapmaya geldik! Concordia'da çok yönlü cevaplar verdim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 13. Concordia Yıllık Zirvesi kapsamında ABD'li iş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Başkan Erdoğan, “ABD’nin Türkiye’deki yatırımlarını artırmasını bekliyoruz” dedi. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi için ise net mesaj veren Başkan Erdoğan, “Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nin önünde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yapmaya geldik! Concordia'da çok yönlü cevaplar verdim" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.
New York'ta 13'üncü Concordia Yıllık Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan Zirve sonrası A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"İŞ YAPMAYA GELDİK"
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un kendisine yönelttiği "Programınız çok yoğun, sizi takip etmekte zorlanıyoruz" ifadesinin ardından Başkan Erdoğan "İş yapmaya geldik" dedi. Akkuş'un Concordia Zirvesindeki çok yönlü sorulara dikkat çekmesinin ardından Başkan Erdoğan, "Çok yönlü cevaplar verdik" ifadelerini kullandı.
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