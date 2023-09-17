ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvi kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Görüşmenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibashvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadeleri kullanıldı.

KRİTİK GÖRÜŞMEDEN KRİTİK KARARLAR!

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan kritik görüşmeye yönelik yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi kabul etti.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ın asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sundu. İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi.

Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.