Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan kritik açıklamalar! Anayasa, nafaka, tazminat, kira hukukunda arabuluculuk...

1 KASIM'DA AİLE HUKUKU SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK

Nafaka konusuna ilişkin konuşan Tunç, "Burada boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir. Kadının hassasiyeti noktasında biz hassasız.

Kadınların korunması, onların nafaka konusunda mağduriyetlerine yol açılmamasını biz de savunuyoruz. Diğer yandan eğer dosya bazında farklı haksızlıklara neden olunuyorsa her iki taraf açısından düşünmek gerekir" diye konuştu.

1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirten Tunç, tüm mağduriyetleri ele alacak bir sempozyumun Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde yapılacağını, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının da sempozyuma davet edileceğini bildirdi.