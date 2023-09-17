Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kritik açıklamalar! Anayasa, nafaka, tazminat, kira hukukunda arabuluculuk...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Milletimiz bir darbe anayasasıyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmemeli" dedi. Öte yandan Bakan Tunç gündemdeki süresiz nafakaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Tunç, "Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir" dedi.
Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da anayasayı, "yamalı bohça" olarak ifade ettiğini hatırlatarak, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Milletimiz bir darbe anayasasıyla cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmemeli" diyen Tunç, bunun için uzlaşmanın önemine işaret etti.
YENİ HAZIRLIK MESAJI
Dezenformasyon yasasıyla 'yalan haber yayma' suçunun tanımlandığını hatırlatan Tunç, 'Dezenformasyonla Mücadele' kapsamında yeni hazırlıkları olduğunu bildirdi.
Yılmaz Tunç, "Yalan haberlerle toplumun huzurunu bozmak. Özellikle yeni dönemde toplum huzurunu bozan ve toplum güvenliğine aykırı suçlar bakımından da birtakım hazırlıklarımız var. Özellikle cezasızlık durumunu ortadan kaldırma gibi bir çalışmamız var" dedi.
"TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK"
Başkan Erdoğan'ın, bu konudaki çalışmaların bir an önce başlatılmasını istediğini aktaran Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak daha öncesinde de bizim bu konuda hazırlıklarımız, taslak çalışmalarımız olmuştu. Tüm bunlar tekrar bir araya getirilip, tekrar değerlendirilecek. MHP'nin de kamuoyuyla paylaştığı 100 maddelik bir önerisi vardı. Tüm bunlar tartışılacak. Tabii muhalefete gidilecek. Uzlaşmaya yönelik tutumları görülecek" diye konuştu.
KİRA HUKUKUNDA ARABULUCULUĞA 14 BİN DAVA GELDİ
1 Eylül'den itibaren kira hukukunda da zorunlu arabuluculuğu getirdiklerini hatırlatan Tunç, arabuluculuğa başvurmadan dava açılamayacağını belirtti.
Tunç, arabuluculuğun, dava süreçlerinde zaman tasarrufu sağladığını, yargının iş yükünü azalttığını ifade ederek, arabuluculukla, dostane bir şekilde olayların çözüme kavuşmasının sağlandığını, böylece toplumsal barışa hizmet ettiklerini anlattı.
Tunç, "1 Eylül'den itibaren geçtiğimiz 16 günde yaklaşık 14 bin civarında arabulucuya başvuru oldu. Bunun 12 bin küsuru kirayla ilgili, diğerleri de diğer davalarla ilgili. Kira ile ilgili özellikle birçok ilden bize anlaşma örnekleri geliyor hatta anlaşma videolarını fotoğraflarını gönderenler de var" dedi.
1 KASIM'DA AİLE HUKUKU SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
Nafaka konusuna ilişkin konuşan Tunç, "Burada boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz, ayırmamız da gerekir. Nafaka ile ilgili bahsedilen mağduriyetlere duyarsız kalmamak gerekir. Kadının hassasiyeti noktasında biz hassasız.
Kadınların korunması, onların nafaka konusunda mağduriyetlerine yol açılmamasını biz de savunuyoruz. Diğer yandan eğer dosya bazında farklı haksızlıklara neden olunuyorsa her iki taraf açısından düşünmek gerekir" diye konuştu.
1 Kasım'da aile hukukuyla ilgili sempozyum düzenleyeceklerini belirten Tunç, tüm mağduriyetleri ele alacak bir sempozyumun Türkiye Adalet Akademisi öncülüğünde yapılacağını, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığının da sempozyuma davet edileceğini bildirdi.
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