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Bakan Fidan İrlandalı mevkidaşı ile görüştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Bakan Fidan İrlandalı mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'le görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri, Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye-AB ilişkileri gibi birçok konu ele alındı. İşte detaylar...

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İrlandalı mevkidaşı Martin'le, Türkevi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İŞTE GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

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