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Gara'ya hava harekatı! MSB duyurdu: 31 hedef imha edildi

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Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Gara’ya hava harekatı! MSB duyurdu: 31 hedef imha edildi

MSB tarafından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir." ifadelerini kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yer alan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedefin imha edildiğini bildirdi.

TERÖRİST UNSURLARI ETKİSİZ

MSB'den yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları düzenlendi.

31 HEDEF YERLE BİR

Söz konusu harekatlarla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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