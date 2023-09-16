Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaş zamları hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında memur ve emekli maaşlarına ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, "Enflasyondaki yeni tahminlerimiz ışığında baktığımızda memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim. Bu otomatik olarak memur emeklisine yansıyacak. İşçi emekli ve asgari ücretlilerle ilgili dengeleyici çalışmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yılmaz, gelir düzeyine göre vergi ödemesi düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Habertürk TV Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç ve Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı.
Yılmaz, vergi gelirlerinde her zaman artış olmadığına vurgu yaparken, gelir düzeyine göre vergi ödenmesi için bir reform yapılacağını açıkladı.
Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
"VERGİ GELİRLERİ İÇİN ÖNLEM ALDIK"
Vergi gelirlerindeki artış her zaman vergilerdeki artış olmak durumunda değil. Dört önemli etkiden bahsedebiliriz. Birincisi; bu yıl tedbirler aldık. Bütçe açığımızı aşağıya çekebilmek için. O tedbirlerin 2023'e yansıması yarım yıl 2024'e yansıması tam yıl olacak. Kayıt dışılıkla etkin ve dijital verileri kullanarak mücadele edilecek. Taahhuk-tahsilat oranlarını artırıcı tedbirler görüyoruz. Vergi oranlarında oransal değişiklik yapmadan bir farklılık oluşturacak. Enflasyon kamunun giderlerini ve vergi gelirlerini de artırıyor. Bütün bunlarla baktığımızda vergi gelirlerindeki artışı izah edebiliriz.
"HEDEFİMİZ, GELİR DÜZEYİNE GÖRE VERGİ ÖDENMESİ"
Türkiye'de herkes vergi reformu yapılmalı diyor. Kabaca bir uzlaşı var. Sadeleştirmekten bahsediyor insanlarımız. Doğrudan vergi dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının gerektiğine sosyal adalet açısından artması gerektiğine inanıyorum. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz.
"EN ÖNEMLİSİ KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE"
Her zaman vergi gelirleri oran artınca artacak diye kural yok. En kritik konu kayıt dışılıkla mücadele. Bugünkü dijital imkanları düşündüğünüzde bizim çok etkili şekilde bu alanı kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptığınızda doğrudan vergiler de artmış oluyor. Gönül arzu eder dış yatırımcı açısınan vergiler düşük olsun. Devlet olarak yapmanız gerekenler var. Eğitim, sağlık, yol, güvenlik hizmetlerini sürdürmek durumundasınız. Bunu da sağlıklı kaynaklarla disiplinli yapmak en doğrusu.
"MEMURA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLACAK"
Biz bir oran veriyoruz. Memura yüzde 15 dediniz. Yıl ortasında yüzde 15'in üstünde ise farkını veriyorsunuz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Yıl ortasında enflasyon neyse o fark verilecek. Memurla ilgili bu yılın enflasyon farkı olacak. Seyyanen artış yaptığımız için. Dolayısıyla gelecek yılın artışı daha yüksek olacak. Enflasyondaki yeni tahminlerimiz ışığında baktığımızda memura önemli bir artış olacağını söyleyebilirim. Bu otomatik olarak memur emeklisine yansıyacak. İşçi emekli ve asgari ücretlilerle ilgili dengeleyici çalışmayı öngörüyoruz. Asgari emekli ile asgari ücreti mukayese edersek geçen yıl yüzde 64'üydü. Bu yıl yüzde 66'ya yükseldi. Bu yıl asgari ücrete ciddi artış yaptık. Asgari emekli aylığına yüzde 114 artış yaptık. Buna rağmen sosyal şartlar, beklentiler dolayısıyla burada yine bir çalışma yürütüyoruz. Yıl sonun akadar bu çalışma bitecek inşallah. 2023 ve 2024 sonrası inşallah çok daha rahat bir döneme gireceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Mevlid Kandili oruç tutulur mu? 2023 Diyanet kandil tarihleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler?
- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
- Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Kırmızı Oda'nın Doktor Hanımı kadroda! Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?
- KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Emekli zammında son 4 veri! Enflasyon artışında yeni ipucu geldi! En düşük maaş ne kadar olacak? İşte Ocak 2024'te kuruşu kuruşuna aylıklar...
- Ocak zammında %39.61 oranlı kritik veri geldi! MB oranı açıkladı, Memur emeklisi 14.959 - Memura 33.346 TL en düşük maaş! Enflasyon farkı, kümülatif artış...