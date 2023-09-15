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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Üniversiteler ve Diyanet'e yeni görevlendirmeler...

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Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! Üniversiteler ve Diyanet’e yeni görevlendirmeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı için üst düzey isimler göreve getirildi. İşte isim isim o liste...

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