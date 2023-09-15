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İYİ Parti'deki toplantının perde arkasında bomba sözler: Tek girersek sıfır çekeriz oya göre iş birliği yapalım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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İYİ Parti’deki toplantının perde arkasında bomba sözler: Tek girersek sıfır çekeriz oya göre iş birliği yapalım

Yerel seçimlerde ayrı aday çıkışı yapan Meral Akşener diğer yandan "iş birliği yapılabilir" mesajları vererek tutarsız bir tavır sergilemeye devam ediyor. İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, partinin GİK toplantısının perde arkası ortaya çıktı. Kritik toplantıda İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok, "Tek girersek sıfır çekeriz, oya göre iş birliği yapalım" dediği öğrenildi. İYİ Partili Mehmet Aslan ise "CHP ile pazarlık payı yüksek bir müzakere yapalım" görüşünü bildirdi. İYİ Partili Erhan Usta ise "Aday çıkarmak için erken oylarımız düşer" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı hezimetin ardından Meral Akşener yaptığı açıklamalarla Bay Kemal'e yüklenirken yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarını ilan etti.

AKŞENER'DEN İSTANBUL VE ANKARA MESAJI

Akşener ayrı aday çıkaracaklarını söylerken diğer yandan da "iş birliği" söylemiyle ittifaka açık kapı bıraktı. İzmir için Ümit Özlale ismini telaffuz eden İYİ Parti lideri, "İstanbul ve Ankara'da seçime ayrı gireceğiz. İstanbul'un kaybedilmesini göze alıyorum belki bizim aday seçilir" diyor.

AKŞENER'DEN CHP'YE: 81 İLDE AYRI GİRECEĞİZ

Akşener son olarak partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı.

Toplantıda "İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" kararı çıktı. Meral Akşener'in de "Kendi başımıza yol yürüyeceğiz. Son sözü ise millet söyler. Bizim hedefimiz ise 2028'de iktidar olmak" dediği ifade edildi. GİK sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den gelen peşi sıra açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu, "Saygı ile karşılıyoruz. Seçimdem sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" sözleriyle alttan aldı.

"AYRI GİRERSEK SIFIR ÇEKERİZ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin "81 ilde ayrı adayla çıkacağız" kararı alınan GİK toplantısının perde arkası ortaya çıktı. CHP yandaşı İsmail Saymaz konuyu Sözcü'de "Ayrı girersek sıfır çekeriz" başlığıyla köşesine taşıdı;



"OYA GÖRE İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok, "Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. CHP bizsiz girerse üç il kazanabiliyor. Diğer illeri kaybediyor. İttifaksız girdiğimizde Türkiye'de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olacak" diyerek "Oya göre iş birliği yapalım" görüşünü ortaya attı.

Üçok'un, CHP ile daha adil bir paylaşım yapılabileceğini ifade ederek, "Oy oranımıza göre işbirliği yapalım. Bizimki yüzde 10, onlarınki 25. En makul olan, bize dört, onlara yedi belediyedir" dediği ileri sürülüyor.

"CHP İLE PAZARLIK PAYI YÜKSEK BİR MÜZAKERE YAPALIM"

İYİ Partili Mehmet Aslan ise CHP ile pazarlık payı yüksek bir müzakere yapılabileceğini ve akılcı bir ittifak kurulabileceğini vurguladı. "Vermiyorlarsa kendileri bilir. Ama gelirlerse niye hayır diyelim" diye konuştu.

Aslan, kazanılacak belediyelerle 2028'e daha güçlü girileceğini anlattı. "Elimizde iki büyükşehir, İstanbul'da dört – beş ilçe olsa güçlü olmaz mıyız?" diye sordu.

Bir başka İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu, CHP ile ittifak olmasa da işbirliğine gitmek gerektiğini vurguladı. Eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de başkentte Mansur Yavaş'ı desteklemeyi önerdi.

"ADAY ÇIKARMAK İÇİN ERKEN, AYRI GİRERSEK OYLARIMIZ DÜŞER"

GİK üyelerine ek olarak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, aday çıkarmaya şimdiden karar vermenin erken olduğunu söyledi.

Usta, CHP ile yolları ayırmak gerektiğine inandığını, çünkü bu yüzden AK Parti'den oy akışının kesildiğini vurguladı. Ancak "Ayrılmak için uygun zaman mı, emin değilim" dedi. Bu kararı yerel seçimde hayata geçirmenin zamanlama açısından doğru olmadığını kaydetti.



İddiaya göre…

Usta, şu görüşleri dile getirdi:

"Seçime altı ay var. CHP'de işlerin belirginleşmesi lazım. Niye ittifak yapıp yapmamak konusunda karar almak durumda kalıyoruz? Bence erken. Altı ayda çok şeyler değişir. İşbirliğinin önünü kapatmayalım"

Usta, ayrı girilmesi halinde oy oranlarının düşebileceğine işaret ederek, "Oyumuzun düşmemesi lazım. Gerçekçi olmalıyız. Çok fazla iddialı olacağımız belediye yok. Eğer adayımız iddialı olmazsa seçmenimiz iddialı adaylara kayabilir. O durumda 'İyi Parti eriyor' diyebilirler" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 6 İLÇEYİ VERSİN"

Öte yandan GİK toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "seçimlerde alınacak kararla ilgili kendisine verilmek istenen yetkiyi kabul etmediği" de öğrenildi.

Bir GİK üyesinin de toplantıda "CHP bize İstanbul'un altı ilçesini versin, biz ittifak yapalım" önerisine de diğer üyeler tarafından "Bunlar bizi yarı yolda bırakır" itirazının geldiği belirtildi.

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