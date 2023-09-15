İYİ Parti’deki toplantının perde arkasında bomba sözler: Tek girersek sıfır çekeriz oya göre iş birliği yapalım

"AYRI GİRERSEK SIFIR ÇEKERİZ"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin "81 ilde ayrı adayla çıkacağız" kararı alınan GİK toplantısının perde arkası ortaya çıktı. CHP yandaşı İsmail Saymaz konuyu Sözcü'de "Ayrı girersek sıfır çekeriz" başlığıyla köşesine taşıdı;





"OYA GÖRE İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

İYİ Partili Ahmet Zeki Üçok, "Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. CHP bizsiz girerse üç il kazanabiliyor. Diğer illeri kaybediyor. İttifaksız girdiğimizde Türkiye'de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olacak" diyerek "Oya göre iş birliği yapalım" görüşünü ortaya attı.

Üçok'un, CHP ile daha adil bir paylaşım yapılabileceğini ifade ederek, "Oy oranımıza göre işbirliği yapalım. Bizimki yüzde 10, onlarınki 25. En makul olan, bize dört, onlara yedi belediyedir" dediği ileri sürülüyor.