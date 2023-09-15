CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 4.5 yıllık skandallarını gözler önünde seren o video!
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine hizmet bütçesini kullanarak kendi PR’ını yapmaya çalıştı. İstanbulluyu seçim öncesi en çok vaatte bulunduğu ulaşımdan vuran Ekrem İmamoğlu için bir video hazırlandı. İşte İmamoğlu skandallarını gözler önüne seren 67 saniyelik o video…
İstanbullu 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği ile sınanıyor.
Göreve gelmeden önce en büyük vaatlerinden biri olan ulaşımda sınıfta kalan Ekrem İmamoğlu'nun, geçmiş dönemde iş bilmezliği kadar en kritik dönemlerde yaptığı tatiller de çok konuşuldu.
5 YIL 67 SANİYEYE SIĞDIRILDI
2024 yerel seçimlerine adım adım yaklaşırken Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık skandalları 67 saniyelik bir videoya sığdırıldı.
Söz konusu videoya müzik olarak da "Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar" seçildi.
BİR ANDA ALEV ALAN İETT'LER
Videonun en başında İstanbullunun baş belası haline gelen İETT'ler yer aldı. Bir anda alev alan İETT otobüslerinin görsellerine yer verildi.
İMAMOĞLU'NUN KAYAK SEVDASI
Videoda İmamoğlu'nun kayak sevdası da es geçilmedi. Bilindiği üzere İmamoğlu Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası önce bölgeyi ziyaret etmiş, sonrasında Erzurum'da kayak tatili yapmıştı.
Skandala tepki gösterilirken İmamoğlu katıldığı bir programda 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve bin 607 kişinin de yaralandığı depremi küçümseyip "Beklentimizin çok aşağısında bir sorun yaşandı. Bunu gördük ve tatile gittik" demişti.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEKİ İMAMOĞLU
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu'nun yine İstanbul'u unuttuğu dile getirilen videoda CHP'nin Kandil ve HDP iş birliğini de yer verildi.
BABANIN ARKASINDAN DÜMEN YAPARKEN İMAMOĞLU
Videoda İstanbulluların İBB'ye başkan olarak seçtiği İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için başlattığı değişim hareketinin bir kolu olan zoom skandalına da yer verildi.
YÜRÜMEYEN MERDİVENLER
Son olarak İstanbullunun en büyük sorunlarından biri olan yürümeyen merdivenler ve bozulan metrobüsler.
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