CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun 4.5 yıllık skandallarını gözler önünde seren o video!

İMAMOĞLU'NUN KAYAK SEVDASI

Videoda İmamoğlu'nun kayak sevdası da es geçilmedi. Bilindiği üzere İmamoğlu Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası önce bölgeyi ziyaret etmiş, sonrasında Erzurum'da kayak tatili yapmıştı.

Skandala tepki gösterilirken İmamoğlu katıldığı bir programda 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve bin 607 kişinin de yaralandığı depremi küçümseyip "Beklentimizin çok aşağısında bir sorun yaşandı. Bunu gördük ve tatile gittik" demişti.