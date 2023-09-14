İstanbul’da deprem şurası! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak | Dönüşüm için gece gündüz mesai yapacaklar

Bakan Mehmet Özhaseki'nin açılış konuşmasını yapacağı Deprem Şûrası'nda, başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerin depreme karşı dirençli hale getirilmesi gündemiyle, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile ortak bir yaklaşım ve yol haritasının geliştirilmesi amaçlanıyor.