Ekrem İmamoğlu tayfasından Özgür Özel’e uyarı: Daha sert ol yoksa ikinci adam olursun





"KK'YA DAHA SERT OL YOKSA EN İYİ İKİNCİ ADAM OLURSUN"

Özel'e "Kılıçdaroğlu'na karşı daha sert ol yoksa en iyi ikinci adam olursun" çağrısında bulunan Saymaz şu ifadeleri kullandı;



Kendi şehri Manisa'yı kaybeden Özel'in öncelikle delegede iktidar heyecanı uyandırması şart. Kurultaya güçlü girmesi için 'zoom'da toplu görüntü veren değişim koalisyonunu bir arada tutmalı ve İmamoğlu'nun desteğini almalı.

Özel'in izlediği "Kılıçdaroğlu'nu incitmeme" şeklindeki ılımlı politika, kurultay sürecinde bir zayıflık belirtisi ve irade eksikliği diye görülebilir. 'Birinci Adam' olmak istiyorsa en az Kılıçdaroğlu kadar kararlı olmalıdır. Aksi takdirde CHP tarihinde 'en iyi ikinci adam' olarak anılır.