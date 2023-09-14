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Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin?

G20 zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron arasında geçen diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Macron videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE EMMANUEL MACRON ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG: HANİ GELECEKTİN?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.

MACRON: GELECEĞİM

Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek yanıt verdi.

MACRON VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bulunan ve dünyanın bir kez daha dikkatini çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la karşılaştığı sırada aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem olurken, Macron alakalı videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.

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