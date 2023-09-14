CHP yandaşı Fatih Portakal topu eline aldı: Muhalefetin ve o liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var! Milleti siyasete küstürdünüz...
Mayıs seçimlerinin ardından CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere koalisyon masasında baş gösteren kaos günden güne büyüyerek devam etti. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala, İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını duyurmasına karşılık restleşmelerin ardı arkası kesilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan açıklamanın ardından, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı. Partiler arasındaki karşılıklı restleşme sürerken, CHP yandaşı Fatih Portakal muhalefete karşı topu eline yeniden aldı. Portakal, “Fotoğraf ortada siz ittifaksız nasıl alacaksınız bilemiyorum… Muhalefetin iyi bir derse ihtiyacı var. O liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var. Milleti siyasete küstürdünüz. Sizin yüzünüzden kaybettiğiniz o yarış yüzünden hanımefendiler, beyefendiler insanlar siyasete küstü” ifadelerini kullandı.
Karşılıklı restleşmelerin yaşandığı pazarlıkta son olarak Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi. Zorlu, söz konusu kararı Genel İdare Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığını belirtti.
SEÇİM SONRASI İTTİFAK ZATEN BİTTİ
Akşener'in 81 il kararı sonrası el yükseltme oyununa karşı rest çeken CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu açıklamalarının tamamında şu ifadelere yer verdi:
"Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önce ittifakın uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. İktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? İktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine, iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü."
MUHALEFETİN İYİ BİR DERSE İHTİYACI VAR
Tüm yaşananların ardından CHP yandaşı Fatih Portakal, muhalefeti yerden yere vurdu. "Fotoğraf ortada siz ittifaksız nasıl alacaksınız bilemiyorum" diyen Fatih Portakal, "Muhalefetin iyi bir derse ihtiyacı var. O liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var. Milleti siyasete küstürdünüz. Sizin yüzünüzden kaybettiğiniz o yarış yüzünden hanımefendiler, beyefendiler insanlar siyasete küstü" dedi.
AHMET DAVUTOĞLU'NDAN AT PAZARLIĞI: KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNE BAKAR
Öte yandan Ahmet Davutoğlu ile de konuştuğunu söyleyen Portakal, "Bugün Ahmet Davutoğlu'yla Youtube kanalında bir söyleyişi yaptım. Siz dedim Saadetle birlikte girecek olanlar siz dedim Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu destekler misiniz? Gerekirse destekleriz dedi ve bu karşılıklı işbirliğine bakar. O da ittifakın bittiğini söyledi. Ama dedi bunlar iki çalışkan başkan ikisi de değerli işler yapıyor. Gerekirse biz destekleriz" açıklamasında bulundu.
Davutoğlu'nun bu söylemleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gelecek Partisi'nin 'at pazarlığına sinyal' vermesi olarak değerlendirildi.
KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYOR MUSUNUZ?
Sözlerini sürdüren CHP yandaşı Potakal , "Kılıçdaroğlu'na güveniyor musunuz diye soru sordum. Ümit Özdağ ile arkadan çevirdiği iş vardı ya. Sukutu hayale uğradım dedi. Bir de onu ilk duyduğunuzda gizli anlaşma vs. duyduğunuzda ne dediniz diye sordum, Önce reddetti Kılıçdaroğlu, 'Biz Ümit Özdağ ile öyle bir şey yapmadık' Akşam programda katılmış Ahmet Davutoğlu ondan sonra Davutoğlu'nu aramış Kılıçdaroğlu demiş ki; Evet öyle bir şey varmış" ifadelerini kullandı.
BİZİM UMUTLARIMIZI YOK ETTİLER
Muhalefete isyanını sürdürerek tepki gösteren Portakal, "O zaman yalancı dedim. Nezaket sahibi tabii yalancı falan demeyelim böyle çevirdi falan. Yalana yalan diyeceksin doğruya doğru diyeceksin. Çünkü sizin ve bizim umutlarımı yok etti bu insanlar. O yüzden bizde mücadele vereceğiz" dedi.
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