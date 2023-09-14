CHP yandaşı Fatih Portakal topu eline aldı: Muhalefetin ve o liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var! Milleti siyasete küstürdünüz...

MUHALEFETİN İYİ BİR DERSE İHTİYACI VAR

Tüm yaşananların ardından CHP yandaşı Fatih Portakal, muhalefeti yerden yere vurdu. "Fotoğraf ortada siz ittifaksız nasıl alacaksınız bilemiyorum" diyen Fatih Portakal, "Muhalefetin iyi bir derse ihtiyacı var. O liderlerin iyi bir derse ihtiyacı var. Milleti siyasete küstürdünüz. Sizin yüzünüzden kaybettiğiniz o yarış yüzünden hanımefendiler, beyefendiler insanlar siyasete küstü" dedi.

AHMET DAVUTOĞLU'NDAN AT PAZARLIĞI: KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNE BAKAR

Öte yandan Ahmet Davutoğlu ile de konuştuğunu söyleyen Portakal, "Bugün Ahmet Davutoğlu'yla Youtube kanalında bir söyleyişi yaptım. Siz dedim Saadetle birlikte girecek olanlar siz dedim Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu destekler misiniz? Gerekirse destekleriz dedi ve bu karşılıklı işbirliğine bakar. O da ittifakın bittiğini söyledi. Ama dedi bunlar iki çalışkan başkan ikisi de değerli işler yapıyor. Gerekirse biz destekleriz" açıklamasında bulundu.

Davutoğlu'nun bu söylemleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gelecek Partisi'nin 'at pazarlığına sinyal' vermesi olarak değerlendirildi.