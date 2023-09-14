AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a dış politika ve terör tepkisi
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik alçak ifadelerle iftiralarda bulunan CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine ve onu savunan parti kurmaylarına yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a terörü el üstünde tutan sözlerinden dolayı sert bir yanıt verdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. “Türkiye’nin kurucu partisi” ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz.” dedi. Ayrıca Çelik, seçim sürecinde de terör elebaşlarının açıklamalarına sessiz kaldıkları için CHP’yi topa tuttu.
Sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin hem seçim dönemi hem de sonrası terör örgütlerine göz yuman tavrına sert yüklendi.
Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü (Faik Öztrak) haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. "Türkiye'nin kurucu partisi" ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun." dedi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AÇIK DESTEĞİ KARŞISINDA SUS PUS..."
CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun TSK 'ya yönelik iftiralarına da yanıt veren Ömer Çelik, "Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz!" ifadelerine yer verdi.
CHP'Lİ TERÖR SEVİCİ VEKİLDEN ALÇAK İFADELER
Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı.
TSK'YA ÇAMUR ATMAYA KALKTI
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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