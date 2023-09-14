AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a dış politika ve terör tepkisi

Sosyal medyadan kritik açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin hem seçim dönemi hem de sonrası terör örgütlerine göz yuman tavrına sert yüklendi.

Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü (Faik Öztrak) haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. "Türkiye'nin kurucu partisi" ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP'ye destek veren vatandaşlarımıza sorun." dedi.