Bakan Mehmet Özhaseki: Arz talep dengesini sağlayıp konut fiyatlarını düşüreceğiz | TOKi’den yeni indirim müjdesi

Bakan Mehmet Özhaseki şunları kaydetti:

Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Ama yer altında bir gerçek var. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı 226 bu ülkede. Coğrafyamız bu şekilde. Bizim o zaman oturduğumuz konutları güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Yüz milyarlarca dolar deprem maliyeti ödedik geçmişte. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon insan zarar gördü. 680 bin konut zarar gördü. 5-6 ile denk geliyor bu sayı. 850 bin bağımsız birim kullanılamaz hale geldi. 100 milyar doların üzerinde zarar var. Her sene böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorsanız yapı stokunda bazı güncellemeler yapmak gerekiyor. Ülkemiz en riskli 6 ülkeden biri.

Geçtiğimiz bakanlık döneminde, yanılmıyorsam 2017 yılıydı, Hatay'da kentsel dönüşüm için her şey hazır dendi. Gittiğimizde provoke eden insanları gördük. Geçmişte bu kentsel dönüşümü yapsaydık 6 Şubat'ta belki de hiç bu sıkıntıyı o bölgede yaşamayacaktık. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor.