CHP'ye yerel seçimlerde ittifak kapısı kapandı! İYİ Partili Rıdvan Uz: CHP bundan sonra bizi aramasın
Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP ve İYİ Parti arasında başlayan kaos büyümeye devam ediyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu dün yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayımızla seçime gireceğiz” demişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuya ilişkin konuşurken "Zaten seçimlerden sonra ittifak bitmişti" ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da tartışmaya dahil olurken yerel seçimlerde ittifakın gerekli olduğunun altını çizdi. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, Ekrem İmamoğlu’nun ittifak çağrısına çok net ve sert ifadelerle rest çekti. Yerel seçimler özelinde konuşan Uz, “CHP bundan sonra bizi aramasın” diyerek ittifak kapılarının kapandığını vurguladı.
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
"İTTİFAK SEÇİMDEN SONRA ZATEN BİTTİ"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararına yönelik yaptığı konuşmada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ittifakın gerekli olduğunu ifade etti.
İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ
İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
'YAVAŞ' YAVAŞ ÇÖKÜLÜYOR: YORUMUM YOK!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullandı.
"CHP BUNDAN SONRA BİZİ ARAMASIN"
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve milletvekili Rıdvan Uz, CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısına çok net ve sert ifadelerle rest çekti:
"Bundan sonra bizi aramasınlar. Biz pazarlık kapısında değil milletimizin gönlünde yer alacağız. Türkiye için ittifak yapamayanlar, şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin. Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu'dur. "Seçim zamanı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittilerse, şimdi CHP'nin adayı olarak devam etsinler"
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