CHP’ye yerel seçimlerde ittifak kapısı kapandı! İYİ Partili Rıdvan Uz: CHP bundan sonra bizi aramasın

'YAVAŞ' YAVAŞ ÇÖKÜLÜYOR: YORUMUM YOK!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullandı.

"CHP BUNDAN SONRA BİZİ ARAMASIN"

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve milletvekili Rıdvan Uz, CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısına çok net ve sert ifadelerle rest çekti:

"Bundan sonra bizi aramasınlar. Biz pazarlık kapısında değil milletimizin gönlünde yer alacağız. Türkiye için ittifak yapamayanlar, şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin. Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu'dur. "Seçim zamanı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittilerse, şimdi CHP'nin adayı olarak devam etsinler"