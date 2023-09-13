Valilik ilan etti! Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi'
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 13 ile 27 Eylül tarihleri arasında “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerindeki 14 bölgenin, 13 ile 27 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler,
Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Deresi, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya, Tanin Tanin Bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Eylül (Dahil) - 27 Eylül 2023 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.
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